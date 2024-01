Κριστιάνο Ρονάλντο: «Μου αρέσει να με αμφισβητούν, νίκησα νεαρά "λιοντάρια, όπως ο Χάαλαντ» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για το πώς αντιμετωπίζει την κριτική και στάθηκε στο ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως ο Ερλινγκ Χάαλαντ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν παρών στα «Globe Soccer Awards», για να παραλάβει το βραβείο «Μαραντόνα», καθώς πέτυχε 54 γκολ σε 59 ματς και άφησε πίσω του παίκτες όπως Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ (50).

Εκεί, δέχτηκε ερώτηση για το πώς χρησιμοποιεί την κριτική που δέχεται ώστε να γίνεται καλύτερος, με τον ίδιο να απαντά:

«Είναι μέρος του ταξιδιού, πάντα έχω να αντιμετωπίσω αυτό. Είμαι επαγγελματίας 22 χρόνια. Είναι μέρος του ταξιδιού μου το να γίνομαι καλύτερος παίκτης, καλύτερος πατέρας, οπότε είναι καλό. Μου αρέσει όταν οι άνθρωποι αμφιβάλουν για εμένα και απέδειξα ξανά (ποιος είμαι) με μια επιτυχημένη χρονιά. Η προηγούμενη σεζόν ήταν κάπως δύσκολη αλλά είμαι χαρούμενος όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα γιατί με κάνουν να νιώθω πιο δυνατός. Μπορείτε να δείτε ότι φέτος έκανα μια φανταστική σεζόν, ήμουν ο καλύτερος σκόρερ. Φανταστείτε πως είναι να νικάς αυτά τα ζώα, τα νεαρά λιοντάρια, όπως είναι ο Χάαλαντ για παράδειγμα, οπότε είμαι περήφανος. Σύντομα θα είμαι 39 και ακόμα φαίνομαι καλά, οπότε είμαι περήφανος».

🇵🇹 “I’m almost 39 and I was the best goalscorer competing with the young animals like Haaland”, says Cristiano. pic.twitter.com/qzxl6AKQam