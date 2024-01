Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», ο Στίβεν Τζέραρντ επέκτεινε την συνεργασία του με την Αλ Ετιφάκ για δύο ακόμη έτη.

Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν του «Athletic» αποκάλυψε πως ο Στίβεν Τζέραρντ έδωσε τα χέρια με την Αλ Ετιφάκ για την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας για δύο ακόμη έτη. Το παρόν του συμβόλαιο με τον σύλλογο από την Σαουδική Αραβία έληγε το καλοκαίρι του 2025 και πλέον, όταν ανακοινωθεί η συμφωνία τους αυτή, θα λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Η διοίκηση της Αλ Ετιφάκ υποσχέθηκε στον Άγγλο τεχνικό να συνεχίσει να επενδύει χρήματα για τις μεταγραφές παικτών και την βελτίωση του έμψυχου δυναμικού της ομάδας. Αυτή τη στιγμή το αραβικό κλαμπ βρίσκεται στην 8η θέση του πρωταθλήματος με 25 βαθμούς.

🚨 EXCL: Steven Gerrard agrees 2yr contract extension as Al Ettifaq head coach. Existing deal runs until 2025 - new terms to expire in 2027. Club hierarchy will continue commitment to provide funds for signing players + developing #AlEttifaq @TheAthleticFC https://t.co/TJAOlkRJEG