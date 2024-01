Ο Τζερεμία Ρεκόμπα, γεννηθείς το 2003, σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Νασιονάλ και ο μπαμπάς - προπονητής Αλβάρο το χάρηκε δεόντως.

Ο Τζερεμία Ρεκόμπα γεννήθηκε στην Ιταλία, στο Κόμο, ενώ ο πατέρας του Αλβάρο -που είδαμε και στη χώρα μας με τη φανέλα του Πανιωνίου- ήταν παίκτης της Ίντερ. Μεγάλωσε στο Νασιονάλ του Μοντεβιδέο και έπαιξε για πρώτη φορά ποδόσφαιρο στη Ντανούμπιο -όπως και ο πατέρας του- μέχρι το 2021, όπου μετακόμισε στη Νασιονάλ. Όπως και... ο πατέρας του.

Ο Αλβάρο, στα 47 του, είναι από τον περασμένο Οκτώβριο ο προπονητής της Νασιονάλ και αποφάσει να δώσει μια ευκαιρία στον γιο του, κι εκείνος σημείωσε το πρώτο του τέρμα. Ένα γκολ πολύ όμορφο, με τον Ρεκόμπα junior να υποδέχεται τη μπάλα μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι και με το δεξί -όχι με το αγαπημένο αριστερό του πατέρα του- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και φυσικά μετά το τέρμα, η κάμερα στράφηκε στον πατέρα του.

Δείτε τo σχετικo βίντεο:

Jeremía Recoba, son of manager Alvaro “Chino” Recoba, scored his first goal for @Nacional in the preseason win vs. Union 🇦🇷. The joy in his father’s eyes (as he continues to instruct players) is palpable pic.twitter.com/NgEnebJi9D