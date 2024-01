Στον μπαμπά με το... μπιμπερό πήγε το βραβείο φιλάθλων της FIFA, ο οποίος ταίζε το παιδί του στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κολόν και την Μπαράκας Σεντράλ.

Το βραβείο φιλάθλων της FIFA (FIFA Fan Award) πήρε ο φίλος της Κολόν Σάντα Φε από την Αργεντινή!

Η κάμερα έπιασε τον φίλαθλο της Κολόν να κρατάει το μπιμπερό και να ταϊζει το παιδί που κρατούσε στην αγκαλιά του, στο ημίχρονο της αναμέτρησης απέναντι στη Μπαράκας Σεντράλ για το πρωτάθλημα Αργεντινής.

The FIFA Fan Award goes to the Club Atletico Colon fan! 🙌 pic.twitter.com/IxLICPb2X6