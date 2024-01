Ο Σάντος Μπορέ που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα το περασμένο καλοκαίρι, «κλείνει» στην Ιντερνασιονάλ.

Ο Ραφαέλ Σάντος Μπορέ που είχε «ακουστεί» στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα το περασμένο καλοκαίρι, οδεύει προς τη Βραζιλία για λογαριασμό της Ιντερνασιονάλ.

Ο Κολομβιανός επιθετικός έπαιζε δανεικός από την Άιντραχτ στη Βέρντερ Βρέμης και πλέον προβάρει τα Ερυθρόλευκα της Ιντερνασιονάλ από το Πόρτο Αλέγκρε. Με τη φανέλα της Βέρντερ κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές ενώ σημείωσε και τέσσερα τέρματα.

Η Ιντερνασιονάλ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Άιντραχτ για την αγορά του Μπορέ στα έξι εκατομμύρια ευρώ, ενώ 300.000 ευρώ θα πάνε στη Βέρντερ για τον άμεσο τερματισμό του δανεισμού του. Μένει να φανεί αν ο 28χρονος φορ θα μετακομίσει τώρα στη Βραζιλία ή το επόμενο καλοκαίρι.



🔴🇨🇴 Internacional are set to complete deal to sign Rafael Santos Borré. The agreement is finally being sealed.



The two clubs agreed on all details of the deal, final step to decide is whether Santos Borré joins Internacional now or in the summer transfer window.



Here we go 🇧🇷 pic.twitter.com/SvxdPD6r2q