Ο Δημήτρης Διαμαντάκος σκόραρε ακόμα δυο γκολ στην ήττα της Κεράλα Μπλάστερς από τη Γιαμσεντπούρ για το Super Cup της Ινδίας, με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος συνεχίζει να «πυροβολεί» στην Ινδία και πρόσθεσε στον απολογισμό του ακόμα δυο γκολ. Ο Έλληνας σέντερ φορ ευστόχησε δις από το σημείο του πέναλτι στην ήττα της Κεράλα Μπλάστερς από τη Γιαμσεντπούρ για το Super Cup της Ινδίας.

Ο 30χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 29', ισοφάρισε στο 62' αλλά δεν κατάφερε να σώσει την ομάδα του, η οποία έχασε με 3-2. Ο Διαμαντάκος μετράει μέσα στη σεζόν 12 εμφανίσεις με εννέα γκολ και τρεις ασίστ.

Dimitrios Diamantakos firing his 20th goal for #KBFC in all competitions.



17 in ISL

3 in Super Cup. pic.twitter.com/J23kJBQEgp