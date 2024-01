Οι φίλοι της Ρέντινγκ εισέβαλαν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του ματς κόντρα στην Πορτ Βέιλ, στέλνοντας το μήνυμά τους κατά της ιδιοκτησίας της ομάδας και αναγκάζοντας τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι.

Με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο εξέφρασαν την αγανάκτησή τους οι φίλοι της Ρέντινγκ! Οι οπαδοί των Ρόιαλς έκαναν... ντου στο χορτάρι εν μέσω της αναμέτρησης κόντρα στην Πορτ Βέιλ με στόχο διαμαρτυρηθούν κατά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του συλλόγου. Εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με πανό που έγραφαν «Ντάι Γιόνγκε φύγε» (σ.σ ο Κινέζος ιδιοκτήτης της ομάδας) και καπνογόνα, αναγκάζοντας τον ρέφερι της αναμέτρησης να διακόψει το παιχνίδι.

🔵⚪️ Reading fans have stormed the pitch during their game against Port Vale, in protest of the club's owners. #ReadingFC | #EFL pic.twitter.com/eiVFNkgySt

Η κατάσταση στη Ρέντινγκ είναι τραγική και δείχνει να γίνεται ολοένα και χειρότερη. Η ομάδα υποβιβάστηκε στη League One (τρίτη κατηγορία) πέρυσι και φέτος έχει ήδη δεχθεί δύο αφαιρέσεις βαθμών εξαιτίας οικονομικών ατασθαλιών της ομάδας, ενώ πριν λίγες ημέρες απολύθηκε ο βοηθός προπονητή επειδή - όπως είπε το club - δεν υπήρχε budget για αυτή τη θέση!

Reading's League One match with Port Vale has been suspended after a pitch invasion by home fans protesting against the club's ownership. The banner at the front reads "Dai Yongge Out". pic.twitter.com/SM1eoMIbmw