Ένα παιδί που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και αφιερώθηκε στο να κάνει τον τόπο που τον ανέδειξε καλύτερο. Ο Σαντιό Μανέ σε μια ακόμη φοβερή κίνηση.

Μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη του μεγαλείου του Σαντιό Μανέ. Ο Σενεγαλέζος αποσύρθηκε από το κορυφαίο επίπεδο, αφού το καλοκαίρι αποχαιρέτησε την Ευρώπη και ενσωματώθηκε στην Αλ Νασρ, ωστόσο ποτέ του δεν θα μπορούσε να πει «όχι» στην πατρίδα του.

Ο Μανέ άλλωστε έχει φροντίσει καθ'όλη τη διάρκεια της καριέρας να επιστρέφει στον τόπο του, όσα εκείνος τού προσέφερε πριν αρχίσει το ποδοσφαιρικό του ταξίδι. Ο 31χρονος έχει ήδη χρηματοδοτήσει το χτίσιμο σχολείων, νοσοκομείων και άλλων υποδομών στο χωριό που γεννήθηκε, το Μπάμπαλι στη νοτιοδυτική Σενεγάλη.

Sadio Mane recently opened the Bambali Stadium at his home village in Senegal, which he built at his own expense 🇸🇳🏟️



Mane has already built schools, hospitals, and provided essential resources where needed for his country 👏❤️ pic.twitter.com/ocZfgiWf4j — SPORTbible (@sportbible) January 5, 2024

Στην τελευταία εκ των σπουδαίων πρωτοβουλιών του όμως, φρόντισε να «χαρίσει» στους συντοπίτες του κάτι πιο σχετικό με το αγαπημένο του παιχνίδι. Ο Μανέ λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, βρέθηκε στο Μπάμπαλι για τα εγκαίνια του ολοκαίνουριου ποδοσφαιρικού γηπέδου που χρηματοδότησε και έχτισε στην περιοχή του.

I’m not well-informed about the political architecture of Senegal but if it interests him, Sadio Mane could be highly favored for a topmost political seat one day. pic.twitter.com/vJQhxFe95m — Saddick Adams (@SaddickAdams) January 4, 2024

Δεκάδες παιδιά, γυναίκες και άνδρες από το χωριό του βρέθηκαν στην τελετή, η οποία ανέδειξε τη σημασία αυτής της κίνησης για τους ανθρώπους της περιοχής. Αξιοσημείωτο δε, είναι πως πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, ο Μανέ είχε παίξει ποδόσφαιρο μαζί με τα παιδιά του Μπάμπαλι χωμένος στις λάσπες.

Πλέον, όμως ο ίδιος και τα πιτσιρίκια του τόπου του θα έχουν ένα κανονικό, σύγχρονο γηπεδάκι στο οποίο θα μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπούν.