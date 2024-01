Το BBC «έντυσε» τον Γουέιν Ρούνεϊ ως... Τόμας Σέλμπι από τους Peaky Blinders μετά την απόλυση του από την Μπέρμιγχαμ και κατέβασε την ανάρτηση έπειτα από απαίτηση του Γκάρι Λίνεκερ.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποτελεί παρλεθόν από την Μπέρμιγχαμ μετά το κάκιστο ρεκόρ του legend της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος σε 15 αγωνιστικές πανηγύρισε μόλις δυο νίκες. Ο 38χρονος ανέλαβε τους Μπλε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ήταν στην 5η θέση της Championship και την άφησε στην 20η θέση, έχοντας εννέα ήττες και σε αυτό το διάστημα η ομάδα του δέχτηκε τα περισσόστερα γκολ από οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος (30).

Το BBC θέλησε να κάνει μια χιουμοριστική ανάρτηση στα Social Media μετά την αποχώρηση του Άγγλου κόουτς και τον ανέβασε ως... Τόμας Σέλμπι με τη λεζάντα: «Με διαταγή των Peaky Blinders, o Γουέιν Ρούνεϊ απολύθηκε από την Μπέριγχαμ». Προφανώς επειδή η εγκληματική συμμορία για την οποία έγινε και επιτυχημένη σειρά στο BBC έδρασε στο Μπέρμιγχαμ.

Πάντως αυτό το αστείο δεν άρεσε στον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος σε μια... λακωνική ανάρτηση έγραψε «διαγράψτε το». Όπερ και εγένετο, καθώς λίγο μετά το Tweet του παρουσιαστή του BBC η ανάρτηση εξαφανίστηκε.

🚨 BBC forced to remove Wayne Rooney tweet after Gary Lineker tells them to 'delete this'. pic.twitter.com/FN5j6gjbvK