Θλίψη στην Ουκρανία, καθώς η 27χρονη πρώην παίκτρια, Βικτορίγια Κοτλγιάροβα σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση που έγινε στο Κίεβο.

Σε πένθος βρίσκεται το ποδόσφαιρο και όχι μόνο της Ουκρανίας, καθώς η πρώην παίκτρια, Βικτορίγια Κοτλγιάροβα σκοτώθηκε σε βομβιστική +επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο.

Η oυκρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ήταν εκείνη που ανακοίνωσε ανακοίνωσε τον τραγικό θάνατο της 27χρονης παίκτριας, η οποία αγωνίστηκε με τις φανέλες των Σπάρτακ Τσερνίχιβ, Ατεξ Κιέβου και Γιατράν Ουμάν.

Σύμφωνα με την ουκρανική ομοσπονδία, η Κοτλγιάροβα «έφυγε» από τη ζωή όπως και η μητέρα της Λουντμίλα, από βομβιστική επίθεση στο Κίεβο στις 29 Δεκεμβρίου.

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w