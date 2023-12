Ο Δημήτρης Διαμαντάκος σκόραρε για τρίτη διαδοχική αγωνιστική του πρωταθλήματος Ινδίας και πέτυχε το γκολ της νίκης της Κεράλα Μπλάστερς στην έδρα της Μοχούν με φανταστικό τελείωμα μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος πετάει... φωτιές στην Ινδία. O 30χρονος σέντερ φορ βρήκε δίχτυα για ακόμα μια φορά και χάρισε τρίποντο στην Κεράλα Μπλάστερς. Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης στην έδρα της Μοχούν Μπάγκαν ο Έλληνας επιθετικός απέφυγε τρεις αντιπάλους και με εντυπωσιακό τελείωμα από δύσκολη διαγώνια θέση έκανε το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Η ομάδα του Διαμαντάκου να συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογία με 26 βαθμούς, στο +3 από τη δεύτερη θέση αλλά και με τρία ματς περισσότερα. Ο 30χρονος striker έχει βρει δίχτυα τρεις διαδοχικές αγωνιστικές, ενώ συνολικά έχει επτά γκολ και δυο ασίστ σε δέκα συμμετοχές.

Stop that Dimi Diamantakos!



That finish from Dimi 🥶#isl10 #Kbfc pic.twitter.com/bwTYy0xKaZ