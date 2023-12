Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε στην έδρα της Αλ Ιτιχάντ με 5-2, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε δις χάρη σε δυο πέναλτι που έδωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ της χρονιάς.

Στο «photo finish» της σεζόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρασε στην κορυφή των σκόρερ για το 2023! Η Αλ Νασρ επικράτησε στην έδρα της Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά με 5-2 και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε δυο φορές δίχτυα από την άσπρη βούλα.

Στο 19' ο Τάσος Σιδηρόπουλος έδωσε πέναλτι σε παράβαση του Μπενζεμά, ο Κριστιάνο ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 64' ο Έλληνας διαιτητής μετά από παρέμβαση του VAR έδειξε την άσπρη βούλα και απέβαλε τον Φαμπίνιο για πέναλτι στον Οτάβιο, ο CR7 φίλησε την μπάλα και έβαλε μπροστά την ομάδα του με 3-2.

Με αυτά τα δυο γκολ ο Κριστιάνο έφτασε τα 53 γκολ μέσα στο 2023 με σύλλογο και εθνική και είναι πρώτος σκόρερ της χρονιάς. Ο Πορτογάλος προσπέρασε τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Χάρι Κέιν, οι οποίοι σταμάτησαν στα 52 και ο άμεσος ανταγωνιστής του είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει 50.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores two goals on penalty for Al Nassr and makes it 5️⃣3️⃣ goals in 2023 calendar year.



◉ Cristiano Ronaldo — 53

◎ Harry Kane — 52

◉ Kylian Mbappé — 52

◎ Erling Haaland — 50