Πυρά Μαρσέλο σε Γκρίλις: «Έχει ένα τρόπαιο, εγώ έχω τέσσερα»

Ο Μαρσέλο στις δηλώσεις του μίλησε για την ένταση που είχε ο Τζακ Γκρίλις με ποδοσφαιριστές της Φλουμινένσε, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Μαρσέλο στάθηκε στις δηλώσεις του στον καυγά που είχαν οι συμπαίκτες του με τον Τζακ Γκρίλις, μετά από την επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Φλουμινένσε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

«Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχω τις σκέψεις μου, δεν θα πω αν είναι σωστό ή λάθος. Σε αυτήν τη διοργάνωση, έχει ένα τρόπαιο κι εγώ έχω τέσσερα. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να κατακτήσεις τέσσερα τρόπαια. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Το παιχνίδι παίζεται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μιλάω καλά ή άσχημα για όσους τα κάνουν αυτά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νίκησες και πρέπει να το χαρείς», δήλωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στο «Cazé TV».



🚨Marcelo hits out at Jack Grealish and aims brutal trophy dig at Man City star after Club World Cup final pic.twitter.com/ywNqFDLlKw