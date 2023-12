Φουριόζος συνεχίζει ο Χρήστος Τζόλης στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, με τον νεαρό επιθετικό να βγάζει ασίστ στη νίκη της Φορτούνα Ντίσλεντορφ με 3-2 επί του Μαγδεβούργου.

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να ανεβάζει τα στατιστικά του. Μπορεί αυτή τη φορά να μην σκόραρε, αλλά αποδείχθηκε και πάλι καθοριστικός στη νίκη με ανατροπή της Φορτούνα Ντίσελντορφ επί του Μαγδεβούργου σερβίροντας την ασίστ για το τελικό 3-2.

Στο 75΄του αγώνα ο Έλληνας επιθετικός έκλεψε τη μπάλα ψηλά κι έβγαλε με όμορφη πάσα τον Φερμέι στο τετ-α-τετ, ο οποίος εκτέλεσε στη γωνία για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι ο Τζόλης έφτασε τα εννιά γκολ και τις τέσσερις ασίστ σε 17 ματς με τη Φορτούνα, σε μια ακόμα απόδειξη πως βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο.

Vincent Vermeij scored for the second time in this match and the comeback was achieved



Magdeburg 2-3 Fortuna Düsseldorfpic.twitter.com/9YYzErtOth