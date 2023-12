Κεραυνός σκότωσε εν ώρα αγώνα έναν ποδοσφαιριστή και άλλοι έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στη Βραζιλία.

Σοκ στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κεραυνός σκότωσε έναν ποδοσφαιριστή και άφησε άλλους έξι τραυματίες πίσω του.

Πρόκειται για τον Κάιο Ενρίκε, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε αφού χτυπήθηκε από κεραυνό στο κεφάλι ενώ έπαιζε σε ερασιτεχνικό αγώνα μεταξύ της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα και της Ουνιάο Τζαπιρένσε ντε Τζαπίρα, για την πρώτη φάση του Περιφερειακού Κυπέλλου Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Βραζιλίας. Σύμφωνα με το «Globoesporte» ακόμα έξι ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν από τον κεραυνό και χρειάστηκε να διακομισθούν στα επείγοντα του πλησιέστερου νοσοκομείου.

«Είδαμε κεραυνούς που έπεσαν κατευθείαν. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες που ήταν γύρω από την μπάλα και ο κεραυνός χτύπησε μόνο έναν. Έπεσαν όλοι, άλλοι σηκώθηκαν και άλλοι έμειναν κάτω. Έλαβαν βοήθεια γρήγορα, αλλά δυστυχώς ένας πέθανε», εξήγησε ο δημοτικός διευθυντής Αθλητισμού της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα στο «RPC», Μάρκος Νοβέλι.

Στο παρακάτω συγκλονιστικό video που καταγράφηκε από την κερκίδα, θα δείτε τους ποδοσφαιριστές που τραυματίστηκαν από τον κεραυνό να έχουν καταρρεύσει και να μεταφέρονται εκτός του αγωνιστικού χώρου.

Lightning strikes around 4 players on the field during a football match in Santo Antônio da Platina, #Brazil today. The condition of the victims is not yet known. 😱⚡️pic.twitter.com/3lvdwpvPhe