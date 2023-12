Η Πόντυπριντ Γιουνάιτεντ παίζει στα ερασιτεχνικά της Ουαλίας και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 141 πόντους από την Ουαλική Ομοσπονδία διότι άφησε παίκτες της απλήρωτους.

Η Πόντυπριντ Γιουνάιτεντ, η οποία αγωνίζεται στα ερασιτεχνικά της Ουαλίας, τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης 141 βαθμών από την Ουαλική Ομοσπονδία διότι άφησε τους ποδοσφαιριστές της απλήρωτους. Συγκεκριμένα, η ομάδα από την Ουαλία κρίθηκε ένοχη, λόγω παραβιάσεων στα συμβόλαια ποδοσφαιριστών της.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον σύλλογο θα επιβληθούν μόνο έξι βαθμοί αφαίρεσης την τρέχουσα σεζόν, με τους υπόλοιπους 135 να αναστέλλονται μέχρι το τέλος της επόμενης περιόδου και να ισχύουν μόνο εάν αποδειχθεί ότι δεν έχουν παραβιάσει συμβόλαια παικτών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

«Έρευνα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας σχετικά με το συμβατικό καθεστώς των παικτών στην Πόντυπριντ Γιουνάιτεντ πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες που έγιναν από παίκτες για υποτιθέμενες παραβιάσεις των επαγγελματικών τους συμβολαίων. Η έρευνα οδήγησε στην έκδοση πειθαρχικών διώξεων στον σύλλογο για εικαζόμενη παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών της FAW», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουαλίας.

🚨🤯 Now this is crazy, a team in Wales named Pontypridd United have been handed a 141 points deduction due to alleged breaches of player contracts.



A six point deduction will be imposed for this season while the remaining 135 points suspended until the end of 2024/25. pic.twitter.com/xcejjQSs68