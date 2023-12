Μια επική στιγμή χάρισε ο Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο μετά το γκολ που πέτυχε με τη Σαμπντόρια, καθώς ο Ιταλός φορ έτρεξε προς τον προπονητή του, Αντρέα Πίρλο, και αφού τον έπιασε από τον γιακά, ξεκίνησε να τον κουνάει «πάνω-κάτω», με τον Ιταλό «θρύλο» στο τέλος να τον αγκαλιάζει.

Είναι γνωστό ότι το πάθος των Ιταλών ξεχειλίζει. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά που τους κάνει να ξεχωρίζουν, με τους ποδοσφαιριστές από τη χώρα να το αναδεικνύουν συνεχώς. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο.

Ο Ιταλός επιθετικός που αγωνίζεται ως δανεικός στη Σαμπντόρια από την Ίντερ, προέβη σε μια κίνηση που ήταν αρκετή για να γίνει viral, στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στην Serie B, απέναντι στη Λέκο. Ο Εσπόζιτο που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, θέλησε να πανηγυρίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, βάζοντας ωστόσο στο... κόλπο και τον Αντρέα Πίρλο που μάλλον τα... είδε όλα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του, ο Εσπόζιτο κινήθηκε προς το μέρος του προπονητή του, τον έπιασε από τον γιακά και ξεκίνησε να τον... κουνάει «πάνω-κάτω»! Ο Πίρλο φάνηκε σαστισμένος στην αρχή, ωστόσο αγκάλιασε τον ποδοσφαιριστή του, ο οποίος χάρηκε περισσότερο από ότι θα περίμενε ο προπονητής του...

That came as a shock to Pirlo 🤣



pic.twitter.com/QxWoMo9cE5