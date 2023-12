Ο τερματοφύλακας της Κόρτραϊκ, Τομ Βαντενμπέργκ, σκόραρε απέναντι στην Έουπεν, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Με μια εκπληκτική κεφαλιά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κόρτραϊκ και την Έουπεν, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Τομ Βαντενμπέργκ, σκόραρε με το κεφάλι στο 90+3' και ισοφάρισε σε 1-1, για τη 16η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος.

KV Kortrijk goalkeeper Tom Vandenberghe equalized for his team in the stoppage time, 1-1.pic.twitter.com/YMQa72g9Tx