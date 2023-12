Ένας οπαδός της Μπρίστολ Σίτι είχε τη... φαεινή ιδέα να παριστάνει τον ποδοσφαιριστή, μοιράζοντας μάλιστα αυτόγραφα στους φιλάθλους της Σαουθάμπτον!

Την τρομερή ιδέα να παριστάνει τον ποδοσφαιριστή, με σκοπό να «ψαρέψει» μια μερίδα φιλάθλων της Σαουθάμπτον, είχε ένας από τους οπαδούς της Μπρίστολ Σίτι, αμέσως μετά το παιχνίδι των δυο ομάδων στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Championship.

Το σχέδιο του Άγγλου μάλιστα, έπιασε τόπο. Διότι, ο οπαδός της Μπρίστολ κατάφερε να ξεγελάσει τους ξένους φίλους της Σαουθάμπτον, οι οποίοι δεν γνώριζαν και ζήτησαν αυτόγραφα και φωτογραφίες.

Ο φίλαθλος της φιλοξενούμενης ομάδας έκανε το... χατίρι στους τουρίστες που είχαν δώσει το «παρών» ως οπαδοί της Σαουθάμπτον και αφού πρώτα ξεκίνησε να βγάζει φωτογραφίες ως... ποδοσφαιριστής της Μπρίστολ, συνέχισε το έργο του, μοιράζοντας αυτόγραφα.

The highlight of the midweek PP Cup fixture between Southampton and Bristol City.



A City fan pretended to be a player and had selfies/signed autographs with supporters 🤣pic.twitter.com/dXMml3kmtD