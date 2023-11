Ο Χατζηισαΐας σκόραρε με γυριστή κεφαλιά χωρίς να βλέπει εστία! (vid)

Ο Δημήτρης Χατζηισαΐας σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Παντζάμπ όπου και αγωνίζεται την τρέχουσα σεζόν.

Το πρώτο του γκολ με την Παντζάμπ της Ινδίας όπου και αγωνίζεται φέτος σημείωσε ο Δημήτρης Χατζηισαΐας, στο 3-3 της ομάδας του με αντίπαλο την Μπενγκαλούρου.

Μάλιστα ο Ελληνας στόπερ βρήκε δίχτυα με έναν απίθανο τρόπο, καθώς σκόραρε στο 26' της αναμέτρησης με γυριστή κεφαλιά και χωρίς να βλέπει εστία!

Αυτό είναι και το πρώτο τέρμα του 31χρονου κεντρικού αμυντικού στην εκτός των συνόρων καριέρα του καθώς δεν είχε πετύχει κάποιο γκολ σε Ρίζερσπορ και Σερκλ Μπριζ όπου και αγωνίστηκε παλαιότερα.

Η Παντζάμπ που έχει τον Στάικο Βεργέρη στον πάγκο της «τρέχει» 0-4-4 ρεκόρ στη σεζόν.

