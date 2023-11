Ο Δημήτρης Διαμαντάκος σκόραρε δις στην αναμέτρηση της Κεράλα Μπλάστερς με την Τσεναϊγίν, το ένα με φανταστικό μακρινό σουτ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος συνεχίζει να ηγείται της Κεράλα Μπλάστερς. Ο Έλληνας σέντερ φορ σκόραρε δις στην ισοπαλία της ομάδας του με την Τσεναϊγίν με 3-3. Στο 11' βρήκε ισοφάρισε σε 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 58' με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-3.

Diamantakos levels the score from the spot kick for Kerala Blasters FC 💪



It’s all happening in the #KBFCCFC clash, watch it LIVE now on #Sports18, #JioCinema & #Vh1. #ISL #ISL10 #LetsFootball #ISLonSports18 #ISLonJioCinema #ISLonVh1 #JioCinemaSports pic.twitter.com/CFZihXROjd