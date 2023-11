Η Μπάρνσλεϊ πέτυχε το νικητήριο γκολ της εναντίον της Γουίκομ στο 91ο λεπτό μετά από ακατανόητη γκάφα του τερματοφύλακα.

Εκατοντάδες οπαδοί της Γουίκομ που έκαναν το εξάωρο ταξίδι στο Μπάρνσλεϊ παρακολούθησαν μια από τις πιο παράξενες στιγμές στην ιστορία της Football League. Ένα κρύο βράδυ Τρίτης (28/11) στο Νότιο Γιορκσάιρ, φαινόταν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν από έναν βαθμό μετά από μια σχετικά αδιάφορη αναμέτρηση της League One. Αλλά σε μια στιγμή... τρέλας, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Μαξ Στρίγιεκ, έριξε την μπάλα αφού ο επιθετικός της Μπάρνσλεϊ,Σαμ Κόσγκροουβ, έπεσε πάνω του.

Ο 26χρονος επιθετικός, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη του, έστειλε φυσικά την μπάλα στα δίχτυα από κοντά και έδωσε στην ομάδα του Νιλ Κόλινς τους τρεις βαθμούς. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο Στρίγιεκ έπεσε στο έδαφος μετά το ελαφρύ σπρώξιμο του Κόσγκροουβ, προφανώς περιμένοντας ότι ο διαιτητής θα έδινε φάουλ. Όμως ο ρέφερι δεν καταλόγησε κάποια παράβα και καθώς η μπάλα έφυγε από τα χέρια του έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πετύχει το πιο εύκολο γκολ στην καριελρα του.

Δείτε το βίντεο:

Barnsley have just scored this goal in the 91st minute against Wycombe…



What is the keeper thinking?? 🤣 pic.twitter.com/MmzXrM3MLB