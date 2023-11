Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη το βράδυ της Πέμπτης ο Μάριο Μπαλοτέλι, διαλύοντας το πολυτελές αυτοκίνητο του, χωρίς ωστόσο να τραυματίζεται σοβαρά ο ίδιος. Αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ ο «τρελο-Μάριο».

Πρωταγωνιστής σε ένα τροχαίο που σημειώθηκε στην Μπρέσια ήταν ο Μάριο Μπαλοτέλι. Ο Ιταλός επιθετικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο το πολυτελές αυτοκίνητο του διαλύθηκε.

Η Audi Q8 που οδηγούσε στους δρόμους της Μπρέσια ο επιθετικός της Άδανα Ντεμίρσπορ διαλύθηκε, όταν ο «Μπάλο» έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε δυνατά σε τοίχο, βγαίνοντας για καλή του τύχη σώος και αβλαβής.

🚨 Mario Balotelli was in a car accident in Brescia! 🇮🇹😨



According to a local police official, the Italian refused to take a breathalyzer test.



Balotelli was unhurt, but walked with difficulty after the accident.



