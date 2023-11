Η UEFA απαγόρευσε την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της επίθεση της Χαμάς, όμως οι παίκτες των Κ21 του Ισραήλ και της Πολωνίας «απάντησαν» με τον δικό τους τρόπο.

Ένα ιδιαίτερο συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Πολωνία - Ισραήλ για τα προκριματικά του Euro Κ21. Η UEFA είχε απαγορεύσει το να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το πρώτο σφύριγμα στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Τελ Αβίβ.

Οι παίκτες ωστόσο διαμαρτυρήθηκαν και έδωσαν την απάντησή τους. Συγκεκριμένα, τήρησαν τη σιωπή μετά την έναρξη του παιχνιδιού, αφού για το πρώτο λεπτό του αγώνα έμειναν ακούνητοι στο χορτάρι και ξεκίνησαν να παίζουν από το 2' και μετά.

UEFA refused to hold a minute of silence before the match between #Israel and #Poland (Under-21 team).



In response, both teams decided not to play the first minute of the match, observing a minute of silence to honor the victims of #October7th. 🙏🏼pic.twitter.com/U69kd6Qagt