Νέος προπονητής της Αλ Ιτιχάντ θα πρέπει να θεωρείται ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο!

Τον διάδοχο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο φαίνεται πως βρήκε η Αλ Ιτιχάντ. Λίγα 24ωρα μετά την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού ο οποίος είχε ένα έντονο επεισόδιο με τον Καρίμ Μπενζεμά, οι Σαουδάραβες έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο!

Σύμφωνα με το έγκυρο αργεντίνικο Μέσο «TyC Sports», η Αλ Ιτιχάντ κατάφερε να βρει τη «χρυσή» τομή με τον πρώην προπονητή της Ρίβελ Πλέιτ και εφόσον δεν προκύψει κάτι το απίθανο, θα ανακοινώσει τη συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες.

Πρόκειται για μια νέα πρόκληση για τον 47χρονο τεχνικό, ο οποίος θα συνεργαστεί με τους Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ στην Αλ Ιτιχάντ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τους τελευταίους μήνες, ο Αργεντίνος προπονητής έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις από την Ευρώπη κατά καιρούς, όπως αυτές των Βιγιαρεάλ, Λυών και Μαρσέιγ.

[EXCLUSIVA MUNDIAL]



🚨Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de #AlIttihad



👉🏾 Marcelo Gallardo is the new coach of #AlIttihad 🇸🇦



ℹ️ مارسيلو جاياردو مدرباً جديداً لـ #الاتحاد 🇸🇦



✳️Así me lo confirman fuentes oficiales del club 🇸🇦 pic.twitter.com/hjUHquPFEZ