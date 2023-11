Όπως προκύπτει από Αφρικανό δημοσιογράφο η Φάρκο έλυσε το συμβόλαιο του Αμρ Ουάρντα λόγω έλλειψης συγκέντρωσης και ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός είναι σε αναζήτηση... έβδομης ομάδας μέσα στο 2023.

Η ποδοσφαιρική... Οδύσσεια του Αμρ Ουάρντα συνεχίζεται. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρώην μεσοεπιθετικός των Παναιτωλικού, ΠΑΟΚ, Ατρομήτου, ΑΕΛ και Βόλου υπέγραψε στη Φάρκο της πατρίδας του, όμως όπως προκύπτει από Αφρικανό δημοσιογράφο, Μίκαελ Ντέβερσον, το κλαμπ της Αιγύπτου του έλυσε το συμβόλαιο!

Σύμφωνα με δημοσίευμα η διοίκηση κατέληξε σε αυτήν την απόφαση λόγω έλλειψης επαγγελματισμού του 30χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν ήταν αφοσιωμένος στον σύλλογο και δεν έδειχνε διάθεση και όρεξη στις προπονήσεις.

Με άλλα λόγια ο Ουάρντα ψάχνει την... έβδομη ομάδα του μέσα στο 2023! Ο Αιγύπτιος τον Γενάρη έφυγε από την Ανόρθωση με προορισμό των Απόλλωνα. Το καλοκαίρι υπέγραψε στη Ράζα Καζαμπλάνκα, όμως επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα για να αποχωρήσει. Υπέγραψε στη Δόξα Κατωκοπιάς, όμως οι Κύπριοι τον απέλασαν, έκλεισε στην Εστελγάλ του Ιράν, όμως αποχώρησε κι απο εκεί, μέχρι που υπέγραψε στο Φάρκο, στην οποία έμεινε για δυο μήνες.

