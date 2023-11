Ζιντάν σε Μέσι: «Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να παίξουμε μαζί»

Ποδοσφαιροκουβέντα μεταξύ δυο μύθων του αθλήματος με τους Ζιντάν και Μέσι να τα λένε τετ-α-τετ σε μια συζήτηση που δεν πρέπει να χάσετε.

Λιονέλ Μέσι - Ζινεντίν Ζιντάν. Δυο μύθοι του αθλήματος, δυο μάγοι της μπάλας οι οποίοι ωστόσο δεν κατάφεραν να σμίξουν ποτέ τις δυνάμεις τους στο χορτάρι. Στο πλαίσιο της συνέντευξης πάντως που οργάνωσε η Adidas καταφέραμε τουλάχιστον να δούμε το αμέσως επόμενο καλύτερο.

Τους δυο τους δηλαδή να πασάρουν τη μπάλα σε μια ποδοσφαιρική κουβέντα για την καριέρα του Αργεντινού μέσου, με τον Ζιζού σε ρόλο... συνεντευξιαστή.

«Εδώ είμαστε με το Νο.10. Λίγη μαγεία από εδώ πέρα. Θα μου δώσεις τη μπάλα; Γιατί ξέρεις... είναι κρίμα που δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Είναι η στιγμή να σου πασάρω τη μπάλα» ήταν τα πρώτα λόγια του παλαίμαχου Γάλλου αστέρα, με τον Μέσι να ανταποδίδει: «Πάντα σε θαύμαζα και σε εκτιμούσα για όλα αυτά που έχεις κάνει και που συνεχίζεις να κάνεις».

'Ενα από τα θέματα που συζήτησαν ήταν η εξάλειψη του δεκαριού από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, σε μια κουβέντα που οδήγησε και στον Ντιέγκο Μαραντόνα. «Σήμερα η θέση ''10'' δεν είναι τόσο σημαντική όσο ήταν παλιά. Η αλήθεια είναι ότι το Νο.10, η θέση του δεν υπάρχει. Αν παίζεις 4-3-3 ή 4-4-2 το ''10'' δεν υπάρχει» ξεκίνησε ο Ζιντάν, προτού πάρει τη σκυτάλη ο Μέσι.

Messi and Zidane talking about how the number 10 position is lost in today’s football and there are very few left Zidane: “Well thank godness you still play.” ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/hVP1r0F1uH

«Ναι δεν έχουν μείνει πολλά δεκάρια. Δεν έχει πλέον τη θέση που είχε παλιά όταν έδειχνε ότι είσαι ο ηγέτης, ο μέσος, ο συνδετικός κρίκος όπως το λέγαμε. Σήμερα πολλές ομάδες παίζουν 4-3-3 και υπάρχουν περισσότεροι εσωτερικοί μέσοι παρά δεκάρια. Και δεν κολλάει ούτε στο γραμμικό 4-4-2. Έχουν μείνει πολύ λίγα δεκάρια»

Για εμάς τους Αργεντινούς, ο αριθμός ''10'' είναι πολύ ιδιαίτερος, μιλάς για το «10» και αυτόματα θα σκεφτόσουν τον Μαραντόνα. Αν και κανείς δεν έγινε σαν αυτόν, το όνειρο και η επιθυμία ήταν πάντα αυτή... Τα παιδιά μου τον γνωρίζουν χωρίς να τον έχουν δει ποτέ. Για εμάς ο Ντιέγκο είναι κάτι πολύ μεγάλο».

Παράλληλα ο Ζιντάν έδωσε... πάσα στον Αργεντινό και για το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Μέσι να παραδέχεται πως το μόνο που του έλειπε ήταν να σκοράρει στον τελικό και να κατακτήσει το τρόπαιο.

«Ήταν το μόνο πράγμα που έλειπε. Μόνο αυτό το γκολ έλειπε», τονίζει ο Ζιντάν, με τον Αργεντινό να απαντά: «Ναι, το να σκοράρεις σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, έτσι; Και οι δυο μας μπορούμε να το πούμε αυτό»

Όσο για το πώς θα περιέγραφε ο Ζιζού τον Μέσι; Η απάντηση είναι αφοπλιστική: «Μόνο με μια λέξη: μαγεία. Με τον Λίο δεν βλεπόμαστε κάθε μέρα όποτε σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα διότι μπορώ να του πω πόσο πολύ τον θαυμάζω. Νομίζω ότι είναι μαγεία, πραγματική μαγεία. Μαγεία υπό την έννοια ότι πριν υποδεχθεί τη μπάλα, ξέρει ήδη τι πρέπει να κάνει.

“There are few, but not like him. Very few, well… just only one.”



Zinedine Zidane talking about how much he admires Leo is beautiful ❤️🇦🇷🇫🇷pic.twitter.com/91lebYbeU0