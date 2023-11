Οι συνεχείς ειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντνίπρο είχαν ως συνέπεια το ματς της ομώνυμης ομάδας με την Ολεξαντρίγια να ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες!

Στην... ιστορία πέρασε το ματς της Ντνίπρο με την Ολεξαντρίγια για το πρωτάθλημα Ουκρανίας και ο λόγος ήταν η τεράστια διάρκεια της αναμέτρησης. Οχι, δεν είχαμε επεισόδια, ούτε τραυματισμούς, ούτε εντάσεις, ο λόγος που η αναμέτρηση διήρκεσε 4 ώρες και 36 λεπτά ήταν η διακοπή εξαιτίας πολλαπλών προειδοποιήσεων αεροπορικής επιδρομής.

Ο αγώνας διεξήχθη στη «Dnipro Arena» στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας και άρχισε με 15 λεπτά καθυστέρηση λόγω σειρήνων αεροπορικής επιδρομής. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 34ο λεπτό, αλλά όλοι οι παίκτες απομακρύνθηκαν ξανά από το γήπεδο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, οι δυο ομάδες ειδοποιήθηκαν να κατευθυνθούν αμέσως στα αποδυτήρια έπειτα από νέα ειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή.

THE LONGEST EVER VAR DECISION?



Dnipro-1 v Oleksandriya is currently paused for a 2nd time today as a result of air raid alerts mid game (ru missile threat)



D-1 scored, goal given offside then DURING the VAR check a 2nd air raid alert began



2nd interruption ongoing for 30’ now pic.twitter.com/rUYkgwZRn0