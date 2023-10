Ένα θλιβερό περιστατικό στιγμάτισε τη νίκη της Λέστερ επί της ΚΠΡ, με τον Μαβιντιντί των Αλεπούδων να γίνεται θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Η Λέστερ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (2-1) και συνέχισε την πολύ καλή της πορεία στην Championship, ωστόσο το παιχνίδι στιγματίστηκε από την ξεδιάντροπη και θλιβερή ρατσιστική επίθεση της οποίας έπεσε θύμα ο Στεφί Μαβιντιντί.

He’s scored a goal against your team.

Sort yourself out.

You’re a disgrace! pic.twitter.com/BebIc4VS2u