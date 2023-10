Τάισον Φιούρι σε Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είσαι ο σπουδαιότερος παίκτης που έχει υπάρξει» (vid)

Λίγες ώρες πριν από τον πολυαναμενόμενο αγώνα με τον Φράνσις Νγκάνου, ο Τάισον Φιούρι συναντήθηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και εκεί δεν δίστασε να του εκφράσει δημόσια τον απεριόριστο θαυμασμό του.

Ο Τάισον Φιούρι συναντήθηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Ριάντ, πριν τη μάχη του με τον Φράνσις Νγκάνου.

Εκεί, ο «Gypsy King», ο οποίος είναι δηλωμένος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε στον Πορτογάλο:

«Κριστιάνο, είσαι ο σπουδαιότερος παίκτης που έχει υπάρξει και το εννοώ αυτό», με τον Ρονάλντο να του απαντάει: «Ευχαριστώ πάρα πολύ» και να του δίνει το χέρι του.

Ο Φιούρι, συνεχίζοντας εξήγησε: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής. Σε παρακολουθούσα όσο ήσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, όλα τα ματς σου στη Ρεάλ Μαδρίτης».

