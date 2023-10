Η Νις απέβαλε τον Γιουσέφ Ατάλ για αντισημιτισμό

Η Νις έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Γιουσέφ Ατάλ μέχρι νεωτέρας μετά από ανάρτηση στα social media σχετικά με τη συνεχιζόμενη κατάσταση στη Γάζα.

Η Νις επιβεβαίωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Αλγερινό διεθνή Γιουσέφ Ατάλ αφότου κοινοποίηση ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο θεωρήθηκε αντισημτικό. Ο Ατάλ μοιράστηκε το Σάββατο (14/10) ένα βίντεο από έναν Παλαιστίνιο ιεροκήρυκα ο οποίος ζητούσε από τον Θεό να «στείλει στους Εβραίους μια σκοτεινή μέρα».

Το βίντεο, που μοιράστηκε στο Instagram διαγράφηκε γρήγορα από τον Αλγερινό διεθνή και ο παίκτης ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή. Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου Ισραήλ-Γάζας, η ανάρτηση του Ατάλ συγκέντρωσε επικρίσεις, κυρίως από τον δήμαρχο της Νίκαιας, Κριστιάν Εστρόσι, ο οποίος δήλωσε ότι αν δεν «καταγγείλει τους τρομοκράτες της Χαμάς, δεν έχει πλέον θέση στην Νις».

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο σύλλογος αποκάλυψε ότι είχε συνάντηση με τον Ατάλ και ο δεξιός μπακ «αναγνώρισε το λάθος του [ και ζήτησε δημόσια και γραπτώς συγγνώμη». Η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της θέσης που μοιράστηκε, ο σύλλογος έλαβε την απόφαση να προβεί άμεσα στις πρώτες πειθαρχικές κυρώσεις πριν από εκείνες που θα μπορούσαν να ληφθούν από τις αθλητικές και δικαστικές αρχές [...] ο σύλλογος αποφάσισε να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Γιουσέφ Ατάλ μέχρι νεωτέρας».

Θυμίζουμε ότι η Μάιντς άφησε εκτός ομάδας τον Ανουάρ Ελ Γκάζι ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του λόγω μιας ανάρτησης του Ολλανδού εξτρέμ υπέρ της Παλαιστίνης

🚨 OGC Nice have suspended Youcef Atal until further notice after a social media post regarding the ongoing situation in Gaza.



