Οι παίκτες της Εσπανιόλ βγήκαν στο γήπεδο με 11 σκυλάκια που χρειάζονται νέο σπίτι (vid)

Οι παίκτες της Εσπανιόλ συνοδεύονταν στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με τη Βαγιαδολίδ από 11 γούνινους φίλους που χρειάζονται νέο σπίτι.

Ο καταλανικός σύλλογος έγινε viral αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι για αγωνιστικούς λόγους (παρά τη νίκη με 2-0 επί της Βαγιαδολίδ που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας της Segunda). Οι παίκτες της Εσπανιόλ βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μια διαφορετική μασκότ πριν από την αναμέτρηση της La Liga 2 με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ το Σάββατο m(14/10). Αντί να παραταχθούν δίπλα σε παιδιά, εμφανίστηκαν με 11 σκυλάκια και φωτογραφήθηκαν με τους γούνινους φίλους τους πριν από τον αγώνα.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο κορυφαίων κατηγοριών της Ισπανίας που παίκτες βγαίνουν στο γήπεδο με σκυλάκια και η χειρονομία επικροτήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο. Φυσικά στόχος του καταλανικού συλλόγου είναι να βρει ένα σπίτι για τους τετράποδους φίλους του, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στο twitter στην οποία παρέθεσε και περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα που ήθελαν να υιοθετήσουν ένα από τα ζώα.

