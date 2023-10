Την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή της Μονακό, Φιλίπ Κλεμάν, ανακοίνωσε η Ρέιντζερς με συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Στον διάδοχο του Μάικλ Μπιλ που απομακρύνθηκε από τον πάγκο τις αρχές του μήνα κατέληξε η Ρέιντζερς. Ο λόγος για τον πρώην προπονητή των Μονακό και Μπριζ, Φιλίπ Κλεμάν, ο οποίος ανακοινώθηκε στην τεχνική ηγεσία των Σκωτσέζων για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Ο 49χρονος κυκλοφορούσε χωρίς δουλειά μετά την απόλυσή του από το Μονακό τον Ιούνιο, έχοντας περάσει 18 μήνες στο τιμόνι των Μονεγάσκων.

«Είναι τιμή για μένα που προσλήφθηκα από την Ρέιντζερς για τη θέση του πρώτου προπονητή και θα ήθελα να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

«Ανυπομονώ να συναντήσω τους παίκτες τις ερχόμενες ημέρες και να συναντήσω τους οπαδούς μας στο εντός έδρας παιχνίδι με την Χιμπέρνιαν το ερχόμενο Σάββατο όπου θα προσπαθήσουμε μαζί να δημιουργήσουμε μία επιτυχημένη και νικήτρια Ρέιντζερς» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Κλεμάν.

💙 Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.



👉 https://t.co/wvKAcWhIFu pic.twitter.com/dGqlDjjnNn