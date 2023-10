Η Λέστερ ανακοίνωσε πως ο βοηθός προπονητή της, Κρεγκ Σέικσπιρ, διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο.

Επιπλέον οι Αλεπούδες έκαναν γνωστό σε όλους πως ο 59χρονος τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει τις θεραπείες, με στόχο να κερδίσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Ο αγγλικός σύλλογος έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter:

«Ο πρώην προπονητής της Λέστερ, Κρεγκ Σέικσπιρ, αποκάλυψε ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο και αυτή τη στιγμή λαμβάνει θεραπεία. Ο Κρεγκ είναι πολύ ευγνώμων για τις ευγενικές ευχές που δέχθηκε και για την ιδιωτικότητα της οποίας έτυχε αυτός και η οικογένειά του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Ο Σέικσπιρ βρέθηκε προσωρινά στην ομάδα των East Midlands όταν ο Κλαούντιο Ρανιέρι απολύθηκε το 2017 και στη συνέχεια έγινε μόνιμος προπονητής της. Εκεί παρέμεινε για τέσσερις μήνες και στη συνέχεια απολύθηκε.

Former Leicester City manager Craig Shakespeare has revealed that he has recently been diagnosed with cancer and is currently receiving treatment.



Craig is very grateful for the kind well-wishes he has been receiving and for the privacy that he and his family have been shown… pic.twitter.com/E78rXl51uq