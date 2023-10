Η Φλαμένγκο ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τίτε στην τεχνική της ηγεσία έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο πρώην τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας ανέλαβε τον σύλλογο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 62χρονος τεχνικός, ο οποίος έφυγε από Σελεσάο μετά τον αποκλεισμό της στον προημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, αντικαθιστά τον Χόρχε Σαμπάολι.

Ο Τίτε στο παρελθόν έχει προπονήσει αρκετές ομάδες από τη Βραζιλία και μεταξύ άλλων την Κορίνθιανς, με την οποία κέρδισε το Copa Libertadores και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2012. Το «πλούσιο» βιογραφικό του συμπληρώνουν οι Γκρέμιο, Ατλέτικο Μινέιρο και Παλμέιρας.

Η Φλαμένγκο βρίσκεται στην 5η της βαθμολογίας του Brasileirao, μετά από 26 αγωνιστικές και ο Τίτε θα πρέπει να κάλει ολική επανεκκίνηση στην ομάδα από το Ρίο.

«Η Φλαμένγκο ενημερώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον προπονητή Τίτε για να ηγηθεί της επαγγελματικής ομάδας. Ο προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και από αύριο θα ξεκινήσει να εργάζεται στη Rubro-Negro», ανέφερε η Φλαμένγκο στην ανακοίνωσή της.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



