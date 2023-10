Συγκλονιστικό βίντεο της Νόριτς για την ημέρα ψυχικής υγείας! (vid)

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρας ψυχικής υγείας η Νόριτς δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο και προέτρεψε τους φίλους της ομάδας να φροντίζουν πάντα τους δίπλα τους.

Δύο άνδρες συναντιούνται στο γήπεδο σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της αγαπημένης τους Νόριτς. Βιώνουν με διαφορετικό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στον αγώνα και όπως διακρίνεται στο βίντεο ο ένας από τους δύο είναι περισσότερο ευδιάθετος και ομιλητικός από τον διπλανό του.

Τον ρωτά πώς είναι, αστειεύεται με τα κακώς κείμενα της ομάδας, λέγοντάς του, πως ελπίζει τα πράγματα εκτός του ποδοσφαίρου να πηγαίνουν καλύτερα.

«Κάποια στιγμή μπορεί να είναι φανερό ότι κάποιος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα», είναι το μήνυμα που εμφανίζεται στη μέση του βίντεο. «Aλλά μερικές φορές τα σημάδια είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν»!

Το ακόλουθο βίντεο πραγματεύεται θέματα ψυχικής υγείας και αυτοκτονίας που μπορεί να είναι ανησυχητικά για ορισμένους θεατές

𝗔𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀, 𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝗼𝗯𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗽𝗲, 𝗯𝘂𝘁 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗼𝘁.



