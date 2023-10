Τη στήριξη τους προς την Παλαιστίνη, γεμίζοντας το γήπεδο με σημαίες της, έδειξαν οι οπαδοί της Ράζα Καζαμπλάνκα στο παιχνίδι με την Μαχρίμπ Τετουάν.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ολόκληρος ο πλανήτης, καθώς οι βομβαρδισμοί σε Ισραήλ και Παλαιστίνη συνεχίζονται ασταμάτητα, μετά την απόφαση της Χάμας να επιτεθεί από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στην Καζαμπλάνκα, οι οπαδοί της Ράζα έδειξαν έμπρακτα τη στήριξη τους προς την Παλαιστίνη, παίρνοντας έτσι θέση για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν «χάσει» τις ζωές τους.

Οι οπαδοί της Ράζα γέμισαν το πέταλο με σημαίες της Παλαιστίνης, καθώς σε συνδυασμό με τα πράσινα που φοράει η ομάδα τους, κατάφεραν να φτιάξουν ένα τρομερό σκηνικό πίσω από την εστία, δίνοντας ρυθμό και με διάφορα συνθήματα.

Raja Casablanca fans decorate the stadium stands with the Palestinian flag in the match against Moghreb Tetouan tonight 🇵🇸🇲🇦 pic.twitter.com/UU9Q0qwZBY