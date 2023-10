Μερίδα οπαδών της Βαγιαδολίδ φώναξαν συνθήματα κατά του προέδρου της ομάδας Ρονάλντο Ναζάριο Ντε Λίμα και του ζητούν να αποχωρήσει.

Μπορεί η Ρεάλ Βαγιαδολίδ να μετράει πέντε διαδοχικές νίκες στη La Liga 2 και μετά από δέκα αγωνιστικές να βρίσκεται σε θέση που οδηγεί στα play-offs ανόδου στη La Liga, όμως υπάρχουν οπαδοί που δεν είναι ευχαριστημένοι. Στο τελευταίο τους εντός έδρας ματς οι Albivioletas επικράτησαν της Μιράντες με 3-2 και μερικοί φίλοι της ομάδαςς φώναξαν συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη του κλαμπ Ρονάλντο Ναζάριο και του προπονητή, Πετσολάνο , ζητώντας τους να αποχωρήσουν.

Το Φαινόμενο αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας το 2018 και έκτοτε η Βαγιαδολίδ έπεσε δύο φορές από την πρώτη κατηγορία, το 2021 και το 2023. Ο Βραζιλιάνος με ανάρτηση του στα Social Media απάντησε στη «μειοψηφία» των οπαδών που του ζητούν να φύγει από την ομάδα.

«Αισθάνομαι μια βαθιά απόρριψη για τα συνθήματα που μια μικρή μειοψηφία έχει εκστομίσει εναντίον μας και τα οποία δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρό μας. Προκαλούν βλάβη στην κοινωνία και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους παίκτε ς και τους υπαλλήλους του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Βαγιαδολίδ θα συνεργαστεί με τη LaLiga και τις αρχές για τον εν τοπισμό των υπευθύνων, ώστε να σταματήσουν να αμαυρώνουν την εικόνα των ο παδών μας», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Ρονάλντο .

However, I feel a deep rejection of the chants that a tiny minority has uttered against a specific nationality and that have no place in our football. Not only because of the damage they cause to society but because they greatly affect the players and employees of our...

— Ronaldo Nazário (@Ronaldo)