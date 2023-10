Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενημέρωσε τη διοίκηση της Αλ Νασρ πως προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 2027 και εν συνεχεία θα αποσυρθεί.

Τον περασμένο Ιανουάριο η Αλ Νασρ έριξε τη βόμβα με την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα είχε το μυαλό του κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ευρώπη. Όπως αναφέρει ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Αλ Χαρμπί η αλήθεια είναι διαφορετική και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ όχι απλά δεν έχει τάσεις φυγής αλλά θέλει να ανανεώσει!

Ο CR7 φέρεται πριν φύγει από τη Σαουδική Αραβία για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Euro να εξέφρασε την επιθυμία του να ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 2027, όταν και σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε ηλικία 42 ετών.

Ο Κριστιάνο φέρεται να έχει στο μυαλό του να αγωνιστεί με την Πορτογαλία τόσο στο Euro του 2024 όσο και στο Μουντιάλ του 2026.

Cristiano Ronaldo informed the management of Al Nassr before traveling to the Portuguese national team camp that he wants to renew his contract until the beginning of 2027.



Cristiano wants to play the 2026 World Cup while he is a player for Al Nassr and then he… pic.twitter.com/J8LhhfwPMM