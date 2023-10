Οι παίκτες της Φορταλέζα βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι με την Αμέρικα Μινέιρο με τη συνοδεία σκυλιών που τέθηκαν προς υιοθεσία.

Φιλοζωική δράση από τη Φορταλέζα. Οι ποδοσφαιριστές των Λιονταριών βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Αμέρικα Μινέιρο, όμως αντί για παιδιά, ως είθισται, είχαν δίπλα τους σκυλάκια, τα οποία καθοδηγούσαν με λουράκια. Πρόκειται για μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κόσμου για τα αδέσποτα.

Μετά το ματς οι οπαδοί είχαν την ευκαιρία να υιοθετήσουν τα σκυλάκια, ώστε να τους προσφέρουν ένα σπίτι. Για την ιστορία η Φορταλέζα πήρε τη νίκη με 3-2.

Brazilian side Fortaleza walked onto the pitch with dogs before their game on Sunday—fans were given the opportunity to adopt them after the game 🐶🥺



(via @FortalezaEC)pic.twitter.com/1eSbxelVbM