Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν ο άνθρωπος που έδωσε... συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Γκάμπριελ Σάρα για το 1-0 της Νόριτς κόντρα στην Μπέρμιγχαμ.

Η Νόριτς επικράτησε με 2-0 της Μπέρμιγχαμ για την 9η αγωνιστική της Championship και ανάμεσα στα δύο γκολ υπήρξε και ελληνικό στοιχείο.

Συγκεκριμένα στο 55ο λεπτό, ο Πλασέτα είδε την κίνηση του Δημήτρη Γιαννούλη στην αριστερή πλευρά, ο Έλληνας ακραίος μπακ έβγαλε εξαιρετική σέντρα, η οποία ήταν... συστημένη στο κεφάλι του Γκάμπριελ Σάρα.

Με τη σειρά του ο Βραζιλιάνος χαφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των «καναρινιών», το οποίο άνοιξε και τον δρόμο για τη σημαντική νίκη του συλλόγου. Αυτή, μάλιστα, ήταν η 2η ασίστ του διεθνή αμυντικού στο φετινό πρωτάθλημα και 5η του συνολικά με τη φανέλα της Νόριτς.

Norwich take the lead.



NOR 1 - BlR 0#BCFC #KRO #NORBIR pic.twitter.com/509qOfKVFp