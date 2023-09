Ένας παίκτης της Νις απειλεί να αυτοκτονήσει

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV ένας παίκτης απειλεί να πέσει από την οδογέφυρα Magnan στον αυτοκινητόδρομο Α8.

Ανατριχιαστικά νέα από τα γαλλικά Μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV ένας παίκτης της Νις επιχειρεί αυτή τη στιγμή να αυτοκτονήσει. Απειλεί να πέσει από την οδογέφυρα Magnan στον αυτοκινητόδρομο Α8, στην κατεύθυνση Ιταλία-Αιξ-αν-Προβάνς.

Πρόκειται για τον 22χρονο Αλεσίς Μπεκά ο οποίος φέρεται να σταμάτησε το όχημά του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης πριν απειλήσει να πηδήξει στο κενό.

Η χωροφυλακή βρίσκεται εκεί και προσπαθεί να ξεκινήσει συζήτηση με τον παίκτη.

Η Νις έστειλε επίσης τον ψυχολόγο της στο σημείο.

OGC Nice player Alexis Beka Beka is currently threatening to commit suicide by standing on the edge of the Magnan bridge, located on the A8 motorway in Nice. 🙏 pic.twitter.com/9Rq1T8cA7R