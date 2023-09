Στους 100 κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών βρίσκονται οι Ρεχάγκελ, Σάντος και Ρανιέρι, σύμφωνα με το περιοδικό «Four-Four-Two».

Μέσα στους 100 κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών βρίσκονται οι πρώην τεχνικοί της Εθνικής Ελλάδας, Ότο Ρεχάγκελ (47η θέση), Φερνάντο Σάντος (64η θέση) και Κλαούντιο Ρανιέρι (90η θέση) της σχετικής λίστας, σύμφωνα με το περιοδικό «Four-Four-Two».

Στη συγκεκριμένη λίστα των καταξιωμένων προπονητών, κορυφαίος τεχνικός όλων των εποχών αναδείχθηκε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν επίσης οι Ρίνους Μίχελς (2η θέση), Γιόχαν Κρόιφ (3η θέση), Μπιλ Σάνκλι (4η θέση), Πεπ Γκουαρδιόλα (5η θέση), Αρίγκο Σάκι (6η θέση), Ματ Μπάσμπι (7η θέση), Ελένιο Ερέρα (8η θέση), Ερνστ Χάπελ (9η θέση) και Βαλερί Λομπανόφσκι (10η θέση).

The best tacticians, tinkermen and master motivators in the history of the game. Buckle up...https://t.co/03cVDLaaKO