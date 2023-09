Παρελθόν αποτελεί και επίσημα μετά από δύο χρόνια παρουσίας του στην αυστραλιανή Γουέστερν Γιουνάιτεντ, ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς.

Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς έμεινε ελεύθερος από την αυστραλιανή Γουέστερν Γιουνάιτεντ, μετά από δύο χρόνια παρουσίας του στην ομάδα από τη Βικτώρια.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές με τον σύλλογο από την Αυστραλία, πέτυχε 18 γκολ ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.

«Η Γουέστερν Γιουνάιτεντ επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, προκειμένου οι δρόμοι μας να χωρίσουν και ο παίκτης να ψάξει για νέες ευκαιρίες. Ευχαριστούμε τον Άλεκς για την προσφορά του στο σύλλογο και του ευχόμαστε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Western United can confirm that the Club and Aleksandar Prijovic have reached an agreement to mutually part ways in order for the striker to pursue opportunities elsewhere.



We thank Aleks for his time at the Club and wish him every success with his next steps.