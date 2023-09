Αγιαξ-Φέγενορντ 0-4: Του έκλεισε το... σπίτι (vid)

Η Φέγενορντ πέτυχε και τέταρτο γκολ απέναντι στον Αγιαξ, βάζοντας τελεία σ' ένα μαύρο κεφάλαιο της ιστορίας της ομάδας του Αμστερνταμ, με το σκορ να γράφει τελικά 0-4!

Χωρίς θεατές συνεχίστηκε το ντέρμπι Αγιαξ-Φέγενορντ μετά τη διακοπή του ντέρμπι στο 55' λόγω ρίψης φωτοβολίδων. Οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν άντεχαν να βλέπουν την ομάδα τους να χάνει 3-0 και γι' αυτό πετούσαν φωτοβολίδες.

Το ματς συνεχίστηκε, λοιπόν, σήμερα με τον Χιμένες να συνεχίζει το κρεσέντο του και να πετυχαίνει χατ τρικ με πλασέ από κοντά στο 59'! Αυτός είναι κι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Φέγενορντ, με χατ τρικ σε Klassieker .

Ετσι, πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις η ταπεινωτική ήττα για τον Αίαντα.

SANTI GIMÉNEZ🇲🇽 first ever HAT TRICK⚽️ for Feyenoord🇳🇱 and it’s against none other than Ajax🇳🇱 This man is something Special🤩 pic.twitter.com/A6Ruunpjyv