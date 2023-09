Ο Λίνγκαρντ θα προπονείται με την Αλ Ετιφάκ του Τζέραρντ

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ θα προπονείται για ένα μήνα με την Αλ-Ετιφάκ στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ θα προπονείται με την Αλ-Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ για ένα μήνα και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν αν θα συνεργαστούν επίσημα. Ο Λίνγκαρντ που παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρηση από τη Νότιγχαμ Φόρεστ όταν το μονοετές συμβόλαιό του έληξε στο τέλος της περασμένης σεζόν αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος συμφώνησε με την Αλ Ετιφάκ να προπονείται με την ομάδα για ένα μήνα, με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια. Στον πάγκο της ομάδας της Saudi Pro League είναι ο θρύλος της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραρντ, ενώ πρόσφατα μετακόμισε εκεί και ο πρώην αρχηγός των Reds, Τζόρνταν Χέντερσον. Η Αλ Ετιφάκ είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη στο πρωτάθλημα μετά από επτά αγώνες, δύο βαθμούς πίσω από την κορυφαία Αλ Ιτιχάντ.

Θυμίζουμε ότι ο Λίνγκαρντ μίλησε για την προοπτική να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία τον Ιούνιο, λέγοντας στο Sky Sports ότι η χώρα ήταν «ένα από τα hotspots για να πάει» ένας ποδοσφαιριστής. «Εξετάζω όλες τις επιλογές. Ποτέ δεν απέκλεισα καμία ομάδα ή σύλλογο, οπότε για μένα είναι απλά να διαλέξω τη σωστή ομάδα και πρέπει να είναι σωστή για μένα. «Η Σαουδική Αραβία κάνει μεγάλα πράγματα και τα επόμενα δύο χρόνια περίπου, θα είναι ένα από τα hotspots που πρέπει να πας».

🚨🇸🇦 Jesse Lingard has joined Al Ettifaq on training valid for one month — as he’s still available as free agent.



Up to Lingard and Ettifaq if they want to proceed together, Steven Gerrard will be key to decide too. pic.twitter.com/aYMhubGYgd