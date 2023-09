Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες του στην Αλ Νασρ εμφανίστηκαν σε ένα νέο βίντεο φορώντας παραδοσιακή σαουδαραβική ενδυμασία και κρατώντας σπαθιά για να γιορτάσουν την 93η Εθνική Ημέρα, την ημέρα της ενοποίησης του σαουδαραβικού βασιλείου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά έχει ήδη προσαρμοστεί με χαρακτηριστική ευκολία στη ζωή στη Μέση Ανατολή. Ο Πορτογάλος επιθετικός έχει επτά γκολ στα πέντε πρώτα παιχνίδια της σεζόν στη Saudi Pro League και κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι, καθώς η ομάδα του κατέκτησε το Arab Club Champions Cup.

Ακόμα όμως και εκτός αγωνιστικών χώρων, ο σούπερ σταρ έχει προσαρμοστεί στη ζωή στη Σαουδική Αραβία κάτι που έδειξε και με τη σύντομη εμφάνισή του σε βίντεο για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Σαουδικής Αραβίας. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, μαζί με συμπαίκτες του, όπως ο Σάντιο Μανέ και ο Ταλίσκα, εμφανίστηκαν με παραδοσιακή σαουδαραβική ενδυμασία και σπαθιά. χορεύοντας.

Το κλιπ, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Αλ Νασρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τρία παιδιά να πηγαίνουν στο γήπεδο του συλλόγου και να εντοπίζουν αρκετούς αστέρες να συμμετέχουν σε παραδοσιακές δραστηριότητες.

Η λεζάντα του βίντεο, στο Twitter, ήταν η εξής: «Όλοι μαζί. Για μια σημαία. Ονειρευόμαστε και πετυχαίνουμε», με μια σειρά από emojis να την ακολουθούν.

Η Εθνική Ημέρα της Σαουδικής Αραβίας (την ημέρα της ενοποίησης του σαουδαραβικού βασιλείου) είναι αύριο Σάββατο (23/09) και είναι πιθανό το βίντεο να συνδέεται με τους εορτασμούς.

Δείτε το:

All together ✊

For one flag 🇸🇦



" We Dream, and Achieve 💚 " pic.twitter.com/r6ra5azFqA