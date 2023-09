Στην Μπασακσεχίρ ο Ντένις της Νότιγχαμ που είχε ακουστεί για Ολυμπιακό

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Εμάνουελ Ντένις, θα ταξιδέψει σήμερα (15/09) στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μπασακσεχίρ.

Ο Εμανουέλ Ντένις πλησιάζει την πόρτα της εξόδου της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο σύλλογος της Premier League έχει συμφωνήσει για τον δανεισμό του στην Μπασακσεχίρ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης που είχε στο παρελθόν ακουστει και για τον Ολυμπιακό, θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη σήμερα Παρασκευή (15/09) για να ολοκληρώσει τις ιατρικές του εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 25χρονος επιθετικός μετακομίζει στη γείτονα χώρα ως δανεικός και δεν υπάρχει επιλογή αγοράς στους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο Ντένις υπέγραψε στη Φόρεστ το καλοκαίρι του 2022, αλλά δυσκολεύτηκε καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης σεζόν του στο City Ground αφού σημείωσε μόλις 2 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ σε 19 εμφανίσεις την περσινή σεζόν.

Emmanuel Dennis will travel today to Istanbul in order to complete his move to Istanbul Basaksehir 🛩️🇹🇷 #NFFC



Nottingham Forest approved loan deal with salary covered. NO buy option.



Medical booked, here we go confirmed. pic.twitter.com/7YAjmqe89z