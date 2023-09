Ο... Βίνι Τζόουνς μπήκε στο σώμα του Βραζιλιάνου, Ζαν Βίκτορ και «κοπάνησε» αντίπαλο του σε ματς κυπέλλου στη Γεωργία.

Απίθανα πράγματα στο Κύπελλο Γεωργίας, μιας και τη συμπεριφορά του Ζαν Βίκτορ δεν τη βλέπουμε συχνά σε επαγγελματικές κατηγορίες. Στο ματς της Ντίλα Γκόρι (α' κατηγορία) με τη Γκαράτζι (β΄κατηγορία), ο Βραζιλιάνος μέσος της Ντίλα, «ντύθηκε» Βίνι Τζόουνς και... κοπάνησε εν ψυχρώ τον αντίπαλο του. Για την ιστορία, η Ντίλα Γκόρι κατάφερε να επικρατήσει 2-1 και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. To video που ακολουθεί δείχνει τα όσα... τρομερά συνέβησαν στην αναμέτρηση...

OUT OF CONTEXT GEORGIAN FOOTBALL🇬🇪



Dila Gori's Jean Victor goes full Vinnie Jones with this one as he's been sent off for his Taekwondo efforts pic.twitter.com/spaGMJWWXW