«Συμπαίκτης» του Γκεόργκε Χάτζι στην πρωταθλήτρια Ρουμανίας, Φαρούλ Κονστάντσα είναι πλέον ο Ριβάλντο, ο οποίος αποτελεί τον νέο συνιδιοκτήτη του συλλόγου στον που αγωνίζεται κι ο γιος του, Ριβαλντίνιο.

Το παράδειγμα του Ρονάλντο Ναζάριο (Βαγιαδολίδ, Κρουζέιρο) ακολουθεί ο Ριβάλντο, ο οποίος αναλαμβάνει την ιδιοκτησία της ρουμανικής Φαρούλ Κονστάντσα μαζί με τον Γκεόργκε Χάτζι.

Ο θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου βρίσκεται στο τιμόνι του συλλόγου αλλά και της τεχνικής ηγεσίας από το 2021, όταν η Φαρούλ συγχωνεύθηκε με τη Βιτορούλ που είχε ιδρύσει ο ίδιος πίσω στο 2009. Έκτοτε, έψαχνε έναν δυνατό «συμπαίκτη» για να διοικήσουν από κοινού το κλαμπ και τον βρήκε στον Βραζιλιάνο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα, του Ολυμπιακού και της εθνικής Βραζιλίας, με τα ρουμανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal.

Ο «Ρίμπο» γίνεται έτσι επικεφαλής της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, στην οποία εδώ και λίγους μήνες ανήκει και ο γιος του, Ριβαλντίνιο

Excl. Rivaldo is in Romania to finalize talks with Hagi. He will become part-owner of Farul Constanța, the team owned by the Romania great. What a story! pic.twitter.com/HHqEpMFEvt